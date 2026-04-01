生命保険業界で、出向先から個人情報を不正取得する等の不祥事が続いている。なぜなのか。金融機関出身で組織不祥事に関する専門家の脇拓也氏は「金融業界は個人情報の取得や管理に対する意識が高い。それにもかかわらず不祥事が多発する背景には、生保業界ならではの構造的な問題が潜んでいる」という――。※本稿は、2026年3月30日15時の情報を元に執筆しています。写真＝iStock.com／O2O Creative※写真はイメージです - 写真＝