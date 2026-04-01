2026年3月現在、世間を大きく騒がせた「サナエトークン」を巡る騒動は、ピークを過ぎてようやく一定の落ち着きを見せ始めている。しかし、水面下では「一体誰が悪かったのか」「何が問題だったのか」という犯人探しの論争が未だにくすぶっている状態だ。政治家をモチーフにした暗号資産（仮想通貨）の発行という、前代未聞のプロジェクトはなぜ大炎上したのか。前編では、2026年春に大炎上した「サナエトークン」騒動の裏側に、ス