15年前、37歳で結婚した清水浩司さん。入籍からまもなく妻・睦(むつみ)さんの妊娠がわかり、さらに直腸がんのステージ3であることが判明。息子・ぺ〜くんは無事産まれたものの、治療開始から3カ月後にがんの転移がわかり、浩司さんは会社を退職して睦さんの故郷へ生活と治療の拠点を移すことに決めました。しかしその直後、睦さんの容体は急変--。生きるとは、働くとは、幸せとはなにか考えるシリーズ「生きる、働く、ときどき病」