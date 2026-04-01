株式市場の変動が激しくなると心配になる人も多いだろう。経済評論家の頼藤太希さんは「相場が下がったときに慌てて売ってしまう人は損をする。勝てる投資家になるためには、投資版『行動経済学』を理解して、罠に陥らないための仕組みをつくっておく必要がある」という――。写真＝iStock.com／D-Keine※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／D-Keine■投資で損する人の共通点投資における不安は、感情に支配されてしまうこと