西武の滝澤夏央が母校の野球部へバスを贈呈西武の滝澤夏央内野手が行った、母校への粋な“恩返し”が反響を呼んでいる。母校の関根学園（新潟）の野球部へ移動用のバスを寄贈。ファンから「気持ちがあっぱれ」など称賛を受けている。野球部が公式のインスタグラムで「埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手から野球部バスを寄贈していただきました！大切に使用させていただきます！」と報告。立派なバスの写真も添えられていた。