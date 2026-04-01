厚生労働省が出している「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査 報告書」（令和元年版）によると、医療的ケア児のいる家庭で843名（94％が母、5.3％が父）に行った調査では、特に女性の場合、就業継続が困難、就労できないなどの悩みが多数派だ。以下のような生の声もある。「医療的ケア児の就学に伴い、就労ができなくなる問題を抱えている」「医療ケアが必要な子どもが産まれたことで仕事を辞めなければならなくなった。その