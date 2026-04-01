2022年夏に発生した安倍晋三元首相の銃撃事件。2025年から始まった裁判員裁判において山上徹也被告は、検察の求刑通り1月21日に無期懲役の一審判決が言い渡され、事件は司法の場において一つの区切りを迎えた。一連の裁判は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への恨みを募らせた山上被告の「単独犯行」という前提で進められてきた。しかし、その判決内容には、単独犯として片づけてしまうには、あまりに多くの疑問が残されてい