BLACKPINKのリサが、抜群のスタイルを披露した。リサは3月30日、自身のSNSに「Last lap of my 20s with my favorite people（大切な人たちと過ごす、20代最後のひととき）」というコメントとともに、写真を投稿した。【写真】リサ、“肌見せ全開”の海辺ショット公開された写真の中でリサは、エキゾチックな海辺を背景に、夕焼けと調和した優雅な姿を披露している。パールやビーズの装飾が際立つ華やかなトップスに、光沢感のある