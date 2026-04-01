物価高に、なかなか歯止めがかからない昨今。ラーメン業界には長年、消費者が高いと感じて客離れが起きてしまうとされる「1000円の壁」という言葉があった。しかし、今やそんな言葉も過去のもののようで、1000円を超えるラーメンを見かけることも珍しくない。そんな中、筆者は「元々350円だったラーメンを300円に値下げした店がある」という噂を耳にした。埼玉県川口市に店を構える「銀龍」だ。それが本当ならば、並々ならぬ信念と