誰も予想していなかったドバイへの攻撃これまで、このコラムでも何度にもわたってドバイについて取り上げてきましたが、２月下旬の米国・イスラエルとイランとの間での戦争が始まったことにより、大きく状況が変化しています。グローバルトップのハブ空港となっていたドバイが戦火に包まれた中で、航空会社が模索している新たな動きについて解説します。私はシンガポールを本拠としていて、富裕層を中心としたお客様に海外移住や資