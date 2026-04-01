外国人との共生を訴える人たちのデモに対して、移民政策に反対する人も声を上げていた=2026年1月11日、埼玉県川口市、藤崎麻里撮影 移民が選挙で争点化される時代、街中で「移民反対」を強く訴える人たちがいる。排外主義や外国人への差別は問題だが、なぜ彼らは移民反対を主張するのか。首都圏で活動していた男性5人に尋ねた。語られる将来への不安「差別ではない。ただ移民政策により問題が生じている欧米のようにな