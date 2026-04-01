「毎日、やらずにはいられないゲームがある」「就寝前のお酒が癖になっている」という方、少なくないのではないでしょうか。では、果たしてこの状態は“依存症”なのかーー。ギャンブル、お酒、ドラッグにゲーム…身近にあるが故に、誰もが陥りかねない“依存症”の本質を臨床心理学者の視点から描く、すえのぶけいこ先生の最新作『アディクト』（BE・LOVE／講談社）がいよいよ始まりました。いまなぜ、このテーマで作品を描くこと