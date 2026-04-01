日本一高い山は言うまでもなく富士山だが、日本一低い山はどこなのか。大阪市港区にある天保山（てんぽうざん）は標高4.53メートルで、長らく「日本一低い山」として親しまれてきた。しかし、標高約6メートルだった宮城県仙台市の日和山（ひよりやま）が、2011（平成23）年の東日本大震災の津波で削られて3メートルとなり、国土地理院の地形図に掲載されている山では日本一低い山となっている。とは言え、二等三角点のある山として