「海の地雷」機雷が、海峡で脅威になる理由アメリカとイスラエルがイランへの軍事攻撃を開始してから1ヵ月が過ぎた。米・イスラエル両軍は、イランの最高指導者を殺害し、軍事施設などに壊滅的な打撃を与えているが、停戦に向けた協議は緒に就いたばかりで、戦闘の早期終結は見通せない。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖は続き、世界経済に甚大な影響を与えている。こうした中で、トランプ大統領の戦略目標は二転三