◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）に１―０で歴史的勝利を挙げた。前半２３分、中盤で三笘薫がボールを奪い、カウンター。中村敬斗のクロスを三笘がダイレクトで右足シュートを流し込んで日本が決勝点をもぎ取った。後半、ホームで負けられないイングランドの猛攻を浴びるが、ＧＫ鈴木彩艶の好