◆サッカー国際親善試合オーストリア１―０韓国（３１日・ウィーン）ＦＩＦＡランク２２位の韓国は同２４位のオーストリアに敵地で０―１で敗れた。エースＦＷ孫興民が先発し、後半３７分までプレーしたが、後半３分にオーストリアに決勝点を許した。これで洪明甫監督率いる韓国代表は２８日に行われたコートジボワール戦（０―４）に続き、Ｗ杯出場国に無得点で連敗。韓国メディアは「欧州遠征を２戦全敗で終え、約７０日後の