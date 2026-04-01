皇室典範改正をめざす高市政権高市首相は3月27日の衆院予算委員会で、皇位継承の在り方を有識者会議の報告書が「男系男子に限ることが適切とされている。私としても尊重している」とかなり突っ込んだ答弁をしました。その後、木原稔官房長官は2021年にまとめられた報告書は「皇位継承資格」と切り離し、「皇族数確保策をまとめたもの。皇族の養子縁組」を念頭に置いた発言だったと釈明しましたが、本当は、首相の本音が出た発言で