韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「오픈런（オプンロン）」の意味は？「오픈런（オプンロン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、英単語の組みあわせに言いかえることができます。「오픈런（オプンロン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たし