３１日放送のＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」（月曜〜金曜・午後１１時）では、ＮＴＴドコモが「ガラケー」の愛称で知られる３Ｇ回線の携帯電話サービスをこの日で終了することを報じた。キャスターを務める小川彩佳アナウンサーはスタジオに並んだ折りたたみ式などの懐かしのガラケーを手に取ると「こうやって触ってると、充電パックがあるじゃないですか。このフタに友人とのプリクラを貼ってたなあって思い出だったりとか…」とポ