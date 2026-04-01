東京海上との提携はバフェット退任後の大型投資案件3月23日、東京海上HD（8766）が米バークシャー・ハサウェイとの資本業務提携を発表した。バークシャー傘下の再保険子会社ナショナル・インデムニティが東京海上の自己株式を取得し、約2.5%を保有する。出資額は約2874億円にのぼる。翌24日、25日と連続で東京海上の株価はストップ高を記録して上場来高値を更新し、時価総額は一時15兆円を突破した。今回の提携は、2025年12月にCEO