政治家にとって「土下座」は選挙の切り札とされる。裏金問題で自民党に大逆風が吹いた2024年の総選挙では御法川信英・代議士や若林健太・代議士が支持者の前で土下座して支持を求めた。【写真】険しい顔で演説をする麻生太郎・副総裁今年2月の総選挙は高市人気で自民党候補の多くは楽々当選したが、それでも土下座で当選にこぎつけた新人議員がいる。「高市チルドレン」と呼ばれる初当選組の1人、三原朝利・代議士（福岡9区）