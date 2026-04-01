給料は「フルコミッション」外資系のプルデンシャル生命保険の営業社員・元営業社員が顧客から計約31億円を詐取していた問題の衝撃も冷めやらぬ中、ソニー生命保険でも元営業社員が顧客から計約22億円を借り入れ、うち約12億円が未返済になっていることがマスコミ報道で発覚した。ソニー生命がこの問題を2023年に把握しながら、３年以上も公表していなかったことも世論の不信を高めた。「現時点で他に同様の事案は確認されていない