各国で進む子どものSNS使用規制オーストラリアでは、昨年の12月10日より、16歳未満の子どものSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が法律によって禁止されることになった。Facebook、Instagram、 Threads、 TikTok、 X、 YouTubeなど10のプラットフォームが対象。世界初の試みだそうだ。プラットフォーム側のほとんどの会社はそれに従い、16歳未満のユーザーのアカウントは凍結すると表明している。ただし各社とも