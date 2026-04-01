ニュースでたびたび目にする「性暴力事件」。3月頭には、札幌の私立高校の元教員男性による教え子に対する度重なる性加害事件が明るみに出た。マンガ編集部が絡んでいることがわかり大きな議論を呼んだ。また、3月30日には、13歳から6年間という長期にわたり部活動で外部コーチから性的被害を受けていた女性が損害賠償を求め訴訟し、会見を開いている。他にも、報道される全国の性暴力事件をあげたら切りがない。実際に、2026年2月