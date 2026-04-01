台湾式クレーンゲームで次々と景品を獲得する3歳の女の子の姿を捉えた動画がThreadsに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、ここファミリー（@chiba_odekake）さん。初めて挑戦した施設で、狙いを定めて景品を取る姿は1.3万いいねを記録し、「娘ちゃんすげー」「本来クレーンゲームってこうであってほしい」などのコメントが寄せられた。当日の様子について、お母さんに聞いた。【写真】大量にゲットしたポテチを両手いっ