5人の若手女子プロに、必ずうまくなる“激推し”の練習法を教えてもらった。これでショット力を高めて、ベストスコアを目指そう！ 体の上下動がなくなりミート率アップ！ ボールをヨコから払い打つイメージでクリーンヒットできればOK 足がバタバタしてしまう人にオススメ！ まず、ショートアイアンでティーアップを高めにセット。そして、インパクトでボールのヨ