ロッキーズの菅野智之投手（36）が31日（日本時間4月1日）、公式Xを更新。ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）とのツーショット写真を投稿した。ブルージェイズの本拠ロジャースセンターのフィルドで2人並び、岡本の肩に手を置いている写真を投稿し、「GOOD LUCK」のコメントをカナダ国旗の絵文字で挟んで付け加えた。菅野は30日（同31日）のブルージェイズ戦で、ロッキーズ移籍後初登板初先発。岡本とのメジャー初対決は