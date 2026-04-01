ハンセン病患者の強制隔離を定めた「らい予防法」が廃止されて４月１日で３０年となる。回復者が暮らす全国１４療養所には、１万７０００柱を超える遺骨が安置されており、多くが家族の元に帰ることができていない。遺骨の引き取りが進まない現状は、差別がなくなっていない実態を示している。（今村知寛、石原圭介）差別なお引き取り少なく■親族が反対長島愛生園（岡山県瀬戸内市）の納骨堂には、白い小さな骨つぼが整然と