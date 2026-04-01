【ワシントン、カイロ共同】米国務省高官は3月31日、イラクの首都バグダッドで米国人記者が誘拐されたとX（旧ツイッター）で明らかにした。イラク当局は、誘拐に関与したとみられる親イラン民兵組織カタイブ・ヒズボラとつながる人物を拘束したという。高官は米政府が事前に記者に対し、身の危険があると警告していたと強調。連邦捜査局（FBI）と連携し早期解放を目指すとした。イラクは隣国イランと同様イスラム教シーア派が