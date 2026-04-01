【エルサレム＝福島利之】イスラエル国会で３月３０日、死者が出る「テロ行為」で有罪となったパレスチナ人に対し、死刑を義務づける法案が賛成多数で可決された。事実上パレスチナ人だけに適用するもので差別的だとの批判を浴びている。イスラエルでの死刑はナチス・ドイツの戦犯アドルフ・アイヒマン氏に対して１９６２年に執行した１件だけだ。可決された死刑法では、イスラエルが正当な主権を持たず占領するヨルダン川西岸