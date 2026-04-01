元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）が3月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1月30日に結婚していたことを3月28日に発表した人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌（32）への「プロポーズの言葉」を明かした。三崎氏は「結婚って良いよ。俺、向いてるかも…意外と」などと新婚生活の感想を語った。そして、結婚したいと思った時の心境について「本当にピンときて、俺、その瞬間本当にプロポーズして。すごい言ったもん