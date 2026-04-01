モデルの山田優（４１）が３月２９日にインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「都会とは思えないほど、落ち着く場所です」と書き出し、植物に囲まれた場所でオフショットを投稿。また、「好きな飲み物を持ち歩くのに便利なマグカップと分かりやすく収納ができるポケットがたくさんある優秀なバッグ」とつづり、お気に入りのアイテムを紹介。メガネに黒のブーツを履き、黒を基調としたミニワンピのコーデを披露した