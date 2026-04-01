母の介護を理由に56歳で早期退職し、地方の実家へ戻ったMさん（65歳）。退職時に4,300万円あった資産は、9年間の介護生活を終えた現在、約1,900万円まで減少しました。しかし、徹底した生活コストの見直しと月14万円の年金により、経済的な不安はゼロ。静まり返った実家で、縁側から庭を眺めながら「もう満員電車には乗りたくない」と自由を満喫する、60代男性の事例を紹介します。母の介護を機に56歳で早期退職「母の介護が必要に