姫新線で車両トラブルにより運転の取り止めが発生しています。 4月1日（水）午前6時45分時点で、以下が運休となっています。・津山駅午前5時38分発快速中国勝山行き津山駅～中国勝山駅・中国勝山駅午前6時52分発普通津山行き中国勝山駅～津山駅 4月1日（水）午前5時28分頃、津山駅午前5時38分発の列車の運転士が、津山駅で車両の不具合を認め、岡山指令所に報告。当該運転士による処置ができないた