SNSは、今や企業にとって欠かせない広報ツールとなっている。しかしただ発信するだけでは、その効果を十分には発揮できない。慶応義塾大学大学院でメディアデザインを学び、これまで100社以上の中小企業やスタートアップの広報体制づくりをサポートしてきた井上千絵氏は、SNSを企業のコンテンツに活用する方法をステップ分けしてまとめている。 【画像】『手にとるようにわかる広報入門』 使用するSNSの選択か