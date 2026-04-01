＜オーガスタナショナル女子アマチュア（予選）事前情報◇1日◇チャンピオンズ・リトリートGC（ジョージア州）＞2026年の「オーガスタ・ナショナル女子アマチュア」が現地時間4月1日（水）に開幕する。舞台は米ジョージア州。世界トップクラスの女子アマが集結する最高峰の大会に、日本からは5人が出場する。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクト大会は54ホールのストロークプレーで実施。予選2ラウンドはチャ