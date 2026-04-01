２月に第１子妊娠を公表したタレントのみちょぱこと池田美優が３月３０日にインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門との夫婦ショットを公開した。「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と書き出し、「お互いの誕生日は物ではなく旅行をプレゼントがお決まりなので今年はもう行けないかなと思ってたけど、あたしの先生はむしろ中期の今のうちにと言ってくれたので」と説明した。続けて、「一応知り合い