元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩（３２）が３月３０日にインスタグラムを更新。元メンバーとの３ショットを公開した。「なるの誕生日お祝いとお花見」と書き出し、満開の桜をバックに元ＮＭＢ４８でタレントの古賀成美、三田麻央と仲むつまじい写真をアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。