乃木坂４６の川粼桜が３月２９日にインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学専修を卒業いたしました」と書き出し、「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます」と感謝した。また、「学業とグループ活動の両立は想像以上に大変なことも多く、立ち止まりそうな日もありましたが、最後までやりきることができ