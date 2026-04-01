●放送時間は約4時間、2時間半に 3月30日、朝の帯番組『めざましテレビ』『ノンストップ!』(いずれもフジテレビ系)の放送時間が拡大された。『めざましテレビ』は終了時刻を8時14分から9時に46分拡大し、『ノンストップ!』は開始時刻を9時50分から9時に50分拡大。その一方で長きにわたって『とくダネ!』『めざまし8』『サン!シャイン』らが放送されてきた時間帯の番組が消滅した。この編成はどんな効果が期待され、どんな懸念が考