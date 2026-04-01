【モデルプレス＝2026/04/01】セブン‐イレブン・ジャパンは、町中華シリーズから「スタミナ玉子飯」を3月31日（火）より、「豚キムチ弁当」を4月7日（火）よりセブン‐イレブンにて順次発売する。【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル◆町中華シリーズから2品登場町中華シリーズの新商品は、値ごろ感とボリューム感を兼ね備えた人気メニューを手軽に楽しんでほしいとの想いから開発された。「スタミナ玉子飯」は