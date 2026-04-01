【モデルプレス＝2026/04/01】ファミリーマートでは、宇治抹茶を使用した菓子類の取り扱いを、全国のファミリーマート約16,400店にて開始した。【写真】ファミマ、銀座コージーコーナーと初コラボ◆抹茶好き要チェックの4品ファミリーマートでは毎年春に抹茶商品を展開し、季節の定番として好評を博している。使用している宇治抹茶は、京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内の業者が、宇治地域に由来する製法で粉砕