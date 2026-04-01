【モデルプレス＝2026/04/01】江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説「藁にもすがる獣たち」（講談社文庫）の映画化が決定。俳優の鈴鹿央士が主演を務め、9月25日に全国公開する。この度、超特報映像とコンセプトビジュアルが解禁された。【写真】主演の26歳イケメン俳優をスカウトした大物美女◆小説「藁にもすがる獣たち」実写映画化たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み