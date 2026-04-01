歌手の工藤静香さん（55）が2026年3月28日、自身のインスタグラムを更新。ゴールドのドレス姿を披露した。「無事に公演を終えられました」工藤さんは、「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」といい、ゴールドのドレス姿で笑顔をみせる動画や全身ショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、裾がマーメイドデザインになったゴールドのドレスを着用