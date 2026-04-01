「民俗学」ってどんな学問？ 覇権主義的な立場を批判する学問 「民俗学」とは、「民＝人びと」について「俗」の観点から研究する学問です。 日本ではしばしば、民俗学とは農山漁村などに古くから伝わる民間伝承を研究するものだと思われがちです。しかし、現在の民俗学では、より広い視座に立った研究が行われています。 民俗学が対象とする「民＝人びと」の範囲は極めて幅広く、家族、親族、友人、近所や職場の人たち、