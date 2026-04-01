ダフリやトップのミスのオンパレードを防ぐ方法 頭を無理やり止めると左腰が引けたインパクトになる 「ボールをよく見て打ちなさい」とか「しっかりと頭を残しなさい」なども、よく耳にするアドバイスですね。 正しいアドバイスのようでいて、実は多くのゴルファーを惑わせています。「頭を残せ」と助言されて、ボールを打った後も地面をずっと見続けた結果、大半はダフリやトップなどのミスのオンパレ