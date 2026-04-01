世界は「船」で回っている貿易の大半を占める海上輸送 人もものも海を越えて移動してきた 私たちの身の回りにある食べ物や服、毎日使っている電気やガスのともとなるエネルギー資源。その多くは、はるか遠い国や地域から運ばれてきたものです。実は国際貿易で動く貨物の多くは、今も船によって運ばれています。空を飛ぶ航空輸送よりも、陸を走る陸上輸送よりも、世界の物流を支えているのは海を渡る海上輸送なのです。