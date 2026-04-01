今日4月1日(水)も雨具が欠かせません。低気圧に伴う雨雲が沖縄や九州から東北まで次第に広がります。太平洋側を中心に本降りになることもあるでしょう。再び低気圧が近づく昨日31日(火)に荒れた天気をもたらした低気圧は、日本の東へ離れつつあります。今日4月1日(水)は、別の低気圧が西から近づき、再び雨の範囲が広がるでしょう。沖縄や九州から近畿は午前中から雨の所が多く、東海や北陸、関東甲信も午後は次第に雨となりそうで