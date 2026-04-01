イスラム革命防衛隊米ハイテク企業への攻撃開始へ「覚悟すべき」警告 イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、米国イスラエルとの紛争におけるイラン国民殺害の報復として、4月1日から中東全域で米ハイテク企業への攻撃を開始すると警告。 アップル、グーグル、メタ、IBM、インテル、マイクロソフト、シスコ、テスラ含む18社を指定。イラン時間4月1日20時以降に攻撃が始まることを「覚悟すべき」と警告した。