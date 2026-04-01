爆発的人気を誇った韓国ドラマ「愛の不時着」（２０１９〜２０年）で共演後、共演した人気俳優のヒョンビンと結婚した女優のソン・イェジンが１日までに自身のインスタグラムを更新。ウェディングドレス姿を公開した。オフショルダーのロマンチックなウェディングドレス姿で大きな花のアーチの下でタキシード姿の夫・ヒョンビンと見つめ合うショットなどをアップ。「永遠の…愛と友情、その中間のどこか」と記し、ハッシュタグ